2019-01-06T19:22:21+03:00
Происшествия

В новогодние праздники кировчанин задушил свою мать

Мужчина совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения
Анна КРЮКОВА
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Молодого человека заключили под стражуМолодого человека заключили под стражуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Вечером 1 января 27-летний молодой человек распивал алкогольные напитки. В этот момент он поругался со своей матерью. Во время ссоры пьяный мужчина задушил 55-летнюю женщину халатом. Об этом сообщили в Следственном комитете по Кировской области.

- Тело кировчанки обнаружили 2 января в одной из квартир в микрорайоне Лянгасово, - пояснили в ведомстве. - Подозреваемого задержали.

Сейчас мужчину заключили под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства и мотивы преступления. По статье УК РФ «Убийство» подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

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