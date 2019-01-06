В новогодние праздники кировчанин задушил свою мать
Мужчина совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения
Молодого человека заключили под стражуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Вечером 1 января 27-летний молодой человек распивал алкогольные напитки. В этот момент он поругался со своей матерью. Во время ссоры пьяный мужчина задушил 55-летнюю женщину халатом. Об этом сообщили в Следственном комитете по Кировской области.
- Тело кировчанки обнаружили 2 января в одной из квартир в микрорайоне Лянгасово, - пояснили в ведомстве. - Подозреваемого задержали.
Сейчас мужчину заключили под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства и мотивы преступления. По статье УК РФ «Убийство» подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.