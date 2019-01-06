Погода на Рождество: в Кирове похолодает до -22 градусов
Вечером 7 января пройдет снег
7 января в Кирове будет солнечно и морозноФото: Анна КРЮКОВА
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Синоптики предупреждают кировчан о резком похолодании в понедельник, 7 января. Утром температура воздуха составит -22 градуса. Ожидается переменная облачность.
Днем в Кирове потеплеет на несколько градусов. Столбик термометра окажется на отметке - 16. Однако подует сильный ветер 5-10 м/с.
Вечером в праздничный день пойдет снег. Осадки не прекратятся до утра среды, 9 января. Ожидается -13 градусов.
Следующие заморозки наступят в четверг, 10 января. Днем температура воздуха составит -15 градусов, ночью похолодает до -20.