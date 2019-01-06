В Кирове росгвардейцы задержали пьяного угонщика автомобиля

6 Янв. 2019 2019-01-06T13:27:30+03:00

При себе у мужчины не оказалось документов на машину

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Ночью 4 января по Кирову разъезжал пьяный водитель. Об этом в 03.10 сообщил патрульным отрядам оперативный дежурный. Сотрудники Росгвардии сразу же отправились на поиски нарушителя. В итоге, машину удалось обнаружить на улице Народной.

- Правоохранители остановили автомобиль ВАЗ-2107, - отметили в Управлении Росгвардии по Кировской области. - Машиной управлял молодой человек, от которого исходил запах алкоголя.

При себе у мужчины не оказалось никаких документов на машину. Росгвардейцы выяснили, что автомобиль ему не принадлежит. Нарушителя передали наряду ДПС для выяснения все деталей произошедшего.