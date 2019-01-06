2019-01-06T13:01:31+03:00
Общество

Рядом с катком на Спасской снова прорвало канализацию

Ледовое покрытие не пострадало
Анна КРЮКОВА
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Территорию рядом с катком затопило. Фото: admkirov.ruТерриторию рядом с катком затопило. Фото: admkirov.ru
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В субботу, 5 января, на улице Спасской произошла коммунальная авария. Недалеко от катка прорвало канализацию. Территорию рядом с ледовой площадкой затопило. Об этом сообщили в администрации Кирова.

- Каток не пострадал, - уточнили в мэрии города. - Дефект устраняла аварийная бригада Кировских коммунальных систем.

Ночью с пешеходной части Спасской планировали вывезти загрязненный снег и лед, чтобы уже утром в воскресенье каток продолжил свою работу. Предыдущая авария произошла на этой улице 21 декабря. Тогда ледовое покрытие катка оказалось повреждено, поэтому открытие площадки пришлось перенести.

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