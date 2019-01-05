Сити-менеджер распорядился вывезти из Кирова 9 тыс. «кубов» снега за ночь

5 Янв. 2019 2019-01-05T14:41:54+03:00

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Глава администрации Кирова вчера, 4 января, без предупреждения решил проверить улицы города на «заснеженность». После этого он на оперативном совещании обратил внимание подрядчиков на слабую уборку снега и распорядился выводить на улицы дополнительную технику.

- Если на парковках и на обочинах дорог стоят много автомобилей, то нужно чистить снег вручную, - подчеркнул сити-менеджер Илья Шульгин. - На сегодня даже в центре города некоторые кварталы завалены снегом. В воскресенье снова будет снегопад, поэтому подрядчики должны готовиться к нему. За ночь с 4 на 5 января, по моим подсчетам, подрядчики должны вывезти с улиц 8-9 тысяч кубометров снега.

Уже в четыре часа дня подрядчики вывели 28 единиц техники. В эту ночь на улицах должны были работать 79 единиц техники.

Сити-менеджер пообещал лично проверить качество очистки улиц от снега.