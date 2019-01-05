2019-01-05T12:46:03+03:00
Происшествия

В Омутнинске во время пожара обрушился дом: одного жильца так и не нашли

ЧП произошло в рабочем поселке
Евгений ДЕМИХОВ
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ЧП произошло в многоквартирном деревянном доме. Фото: «Омутнинские вести+»ЧП произошло в многоквартирном деревянном доме. Фото: «Омутнинские вести+»
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Возгорание в 16-квартирном доме на улице Набережной обнаружил сотрудник МЧС 5 января около 6.45 часов утра. Спасатель не растерялся и до прибытия пожарного расчета эвакуировал жильцов.

- Пожар начался с квартиры, в которой проживал мужчина с ограниченными возможностями, - рассказали «Комсомолке» в МЧС по Кировской области. - Во время ЧП произошло обрушение здания. На месте до сих пор работают специалисты. Тело жильца так и не обнаружили.

К тушению пожара привлекались 15 человек и шесть единиц техники. К девяти часам утра огонь удалось локализовать. Пожарные считают, что инцидент произошел из-за неосторожного обращения с огнем.

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