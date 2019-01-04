Кировская санавиация спасла 68 детей за год
Среднее время полета «туда-обратно» составляет почти три часа. Специалисты кировской санавиации совершили 415 полетов за 2018 год.
- Общее полетное время составило 1231 часов, - рассказали в министерстве здравоохранения Кировской области. - Врачи эвакуировали 442 человека, среди них 68 детей. Треть пациентов составили люди с сердечными болезнями.
Сейчас на постоянном дежурстве санавиации стоят два вертолета «Ансат». Они оснащены современным медицинским оборудованием, которое позволяет оказывать первую помощь уже во время полета.
Напомним, в Кирове есть четыре площадки, которые могут принимать пациентов «с лету». Они стоят около Центра травматологии, областной поликлиники, Северной больницы и станции скорой медицинской помощи.