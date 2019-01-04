2019-01-04T14:33:02+03:00
Здоровье

Кировская санавиация спасла 68 детей за год

«Скорая авиапомощь» вылетала на вызовы 415 раз
Евгений ДЕМИХОВ
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Санавиация доставляет пациентов из самых отдаленных уголков области за кратчайшие сроки. Фото: Министерство здравоохранения Кировской областиСанавиация доставляет пациентов из самых отдаленных уголков области за кратчайшие сроки. Фото: Министерство здравоохранения Кировской области
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Среднее время полета «туда-обратно» составляет почти три часа. Специалисты кировской санавиации совершили 415 полетов за 2018 год.

- Общее полетное время составило 1231 часов, - рассказали в министерстве здравоохранения Кировской области. - Врачи эвакуировали 442 человека, среди них 68 детей. Треть пациентов составили люди с сердечными болезнями.

Сейчас на постоянном дежурстве санавиации стоят два вертолета «Ансат». Они оснащены современным медицинским оборудованием, которое позволяет оказывать первую помощь уже во время полета.

Напомним, в Кирове есть четыре площадки, которые могут принимать пациентов «с лету». Они стоят около Центра травматологии, областной поликлиники, Северной больницы и станции скорой медицинской помощи.

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