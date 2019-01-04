В Кирове на спичечной фабрике шесть пожарных расчетов тушили возгорание
Уже к 11 часам пожар удалось локализовать. На место возгорания выехали шесть пожарных расчетов.
- Огонь начал распространяться с отделения, где производят соломку для спичек, - рассказали «Комсомолке» в МЧС Кировской области. - Основная трудность при тушении заключалась в том, что спасателям пришлось вскрывать пол на большой площади.
Сейчас на месте ЧП работают специалисты. Они занимаются проливкой помещения для того, чтобы предотвратить повторное возгорание. Фабрика продолжает свою работу в ограниченном режиме.
Жительница Кирова утром заметила клубы дыма. Она опубликовала видео в группе «КУ43 - Киров Убежище»
К счастью, в огне никто не пострадал.
В Кирове загорелась спичечная фабрика.Видео: КУ43 vk.com/ky43_ubezhishe