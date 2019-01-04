2019-01-04T13:17:43+03:00
Происшествия

В Кирове на спичечной фабрике шесть пожарных расчетов тушили возгорание

Огонь заметили в шестом часу утра
Евгений ДЕМИХОВ
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Кировчанка заметила клубы черного дыма. Фото: vk.com/ky43_ubezhisheКировчанка заметила клубы черного дыма. Фото: vk.com/ky43_ubezhishe
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Уже к 11 часам пожар удалось локализовать. На место возгорания выехали шесть пожарных расчетов.

- Огонь начал распространяться с отделения, где производят соломку для спичек, - рассказали «Комсомолке» в МЧС Кировской области. - Основная трудность при тушении заключалась в том, что спасателям пришлось вскрывать пол на большой площади.

Сейчас на месте ЧП работают специалисты. Они занимаются проливкой помещения для того, чтобы предотвратить повторное возгорание. Фабрика продолжает свою работу в ограниченном режиме.

Жительница Кирова утром заметила клубы дыма. Она опубликовала видео в группе «КУ43 - Киров Убежище»

К счастью, в огне никто не пострадал.

В Кирове загорелась спичечная фабрика.Видео: КУ43 vk.com/ky43_ubezhishe

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