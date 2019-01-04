2019-01-04T10:48:41+03:00
Происшествия

В Кирове за сутки в пожарах погибло четыре человека

Причиной одного пожара стала неисправная гирлянда, а второго - непотушенная сигарета
Евгений ДЕМИХОВ
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Один пожар начался из-за сломанной гирлянды. Фото: Архив «КП»Один пожар начался из-за сломанной гирлянды. Фото: Архив «КП»
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Вчера, 3 января, в городе за день произошло два пожара. Первый начался в Вересниках около часа ночи. По информации администрации Кирова, огонь начался из-за того, что в доме работала неисправная гирлянда. Пожарной бригаде удалось спасти всех жильцов дома, кроме двоих - мужчины и женщины. Они отравились продуктами горения.

- Второй пожар произошел на улице Северо-Садовой, 6а, - рассказали в администрации Кирова. - Он начался в 11.18 на втором этаже жилого здания. На этот раз пожар начался из-за непотушенной сигареты.

Спасатели вывели из горящего дома 15 человек, в том числе шесть детей. Однако, двоих мужчин спасти не удалось. Они задохнулись в дыму.

На заседании комиссии по предупреждению ЧС сити-менеджер Илья Шульгин распорядился: специалистам всех отраслевых служб нужно «буквально постучаться в каждую квартиру» и напомнить жильцам, чтобы они осторожнее обращались с огнем.

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