Коты и мишура: кировчане запустили флешмоб с новогодними фотографиями

3 Янв. 2019 2019-01-03T21:02:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В сообществе «Типичный Киров» на днях запустили новогодний флешмоб: кировчане делятся фотографиями своих котов и кошек в мишуре.

- Бесконечных фотографий котов недостаточно! - рассказали организаторы акции. - Давайте посмотрим на них в новогодней мишуре! Зачем откладывать удовольствие?

Фото: Юлия Леднева vk.com/etotkirov

Фото: Светлана Устюжанина vk.com/etotkirov

Фото: Вера Трофимова vk.com/etotkirov

Фото: Ольга Шаклеина vk.com/etotkirov

Фото: Алена Алексеева vk.com/etotkirov