Коты и мишура: кировчане запустили флешмоб с новогодними фотографиями
Пользователи прислали десятки снимков
Фото: Вера Трофимова vk.com/etotkirov
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В сообществе «Типичный Киров» на днях запустили новогодний флешмоб: кировчане делятся фотографиями своих котов и кошек в мишуре.
- Бесконечных фотографий котов недостаточно! - рассказали организаторы акции. - Давайте посмотрим на них в новогодней мишуре! Зачем откладывать удовольствие?
Фото: Юлия Леднева vk.com/etotkirov
Фото: Светлана Устюжанина vk.com/etotkirov
Фото: Вера Трофимова vk.com/etotkirov
Фото: Ольга Шаклеина vk.com/etotkirov
Фото: Алена Алексеева vk.com/etotkirov
Фото: Екатерина Соболева vk.com/etotkirov