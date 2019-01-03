2019-01-03T21:02:30+03:00
Дом. Семья

Коты и мишура: кировчане запустили флешмоб с новогодними фотографиями

Пользователи прислали десятки снимков
Александр ЧАРУШИН
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Фото: Вера Трофимова vk.com/etotkirovФото: Вера Трофимова vk.com/etotkirov
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В сообществе «Типичный Киров» на днях запустили новогодний флешмоб: кировчане делятся фотографиями своих котов и кошек в мишуре.

- Бесконечных фотографий котов недостаточно! - рассказали организаторы акции. - Давайте посмотрим на них в новогодней мишуре! Зачем откладывать удовольствие?

Фото: Юлия Леднева vk.com/etotkirov

Фото: Юлия Леднева vk.com/etotkirov

Фото: Светлана Устюжанина vk.com/etotkirov

Фото: Светлана Устюжанина vk.com/etotkirov

Фото: Вера Трофимова vk.com/etotkirov

Фото: Вера Трофимова vk.com/etotkirov

Фото: Ольга Шаклеина vk.com/etotkirov

Фото: Ольга Шаклеина vk.com/etotkirov

Фото: Алена Алексеева vk.com/etotkirov

Фото: Алена Алексеева vk.com/etotkirov

Фото: Екатерина Соболева vk.com/etotkirov

Фото: Екатерина Соболева vk.com/etotkirov

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