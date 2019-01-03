2019-01-03T18:38:57+03:00
Общество

Бесплатные катки Кирова будут чистить и заливать ежедневно

Помимо катков подрядчики будут следить и за спусками с горок
Александр ЧАРУШИН
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Фото: пресс-служба города КироваФото: пресс-служба города Кирова
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Кировчане в соцсетях продолжают жаловаться на качество льда на бесплатных катках. Напомним, ранее бесплатные городские катки появились на Театральной площади, в Вересниках и на пешеходной части улицы Спасской. Глава администрации города Кирова Илья Шульгин вчера обратил внимание подрядчиков на жалобы кировчан и потребовал обеспечить ежедневный уход за катками.

- Необходимо обеспечить уход за катками по умолчанию, - приводит слова Шульгина пресс-служба города Кирова. – Следить за качеством льда нужно ежедневно и без отдельных напоминаний. Помимо катков нужно обратить внимание на спуски с горок на Театральной площади и в Вересниках.

Сегодня сити-менеджеру доложили о том, что расчистка и обработка катков внесены в ежедневный график работы компании «Гордормостстрой». Уже минувшей ночью все ледовые поверхности были очищены, а затем началась их заливка.

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