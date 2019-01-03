2019-01-03T17:31:52+03:00
Происшествия

В Кирове найден 5-летний Илья: теперь волонтеры разыскивают его родителей

Волонтеры просят у кировчан помощи в поисках
Александр ЧАРУШИН
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Если вы знаете Илью или его родителей, сообщите об этом по указанным телефонамЕсли вы знаете Илью или его родителей, сообщите об этом по указанным телефонам
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Сегодня в 15.30 часов у дома на ул. Шаляпина, 8 был найден ребенок. Мальчика зовут Илья, ему 5 лет. Больше он ничего не смог рассказать о себе. Как рассказали «Комсомолке» в отряде по розыску несовершеннолетних «Первый», на Илью обратили внимание неравнодушные прохожие, о найденном ребенке они сообщили волонтерам. Сейчас Илью передали сотрудникам полиции.

8-922-956-65-15, 02 или 102 - если вы знаете Илью или его родственников, сообщите об этом волонтерам «Первого» или в полицию.

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