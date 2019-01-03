2019-01-03T14:25:03+03:00
Происшествия

Кировчанин похитил 3 000 рублей из банкомата

Мужчину разыскивает полиция
Александр ЧАРУШИН
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Фото: пресс-служба УМВД России по Кировской областиФото: пресс-служба УМВД России по Кировской области
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На днях в Кирове неустановленный мужчина украл деньги из банкомата, забытые одним из предыдущих клиентов. Добычей мужчины стали 3 000 рублей. ЧП попало на запись камеры видеонаблюдения.

В Кирове мужчина украл деньги из банкомата.Видео: пресс-служба УМВД России по Кировской области

- Мужчина на вид 60-65 лет, полного телосложения, - сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области. - Его рост около 175 сантиметров. Кировчанин был одет в темную шапку, коричневую куртку, камуфляжные штаны и темные ботинки. Мог передвигаться на темной «семерке».

40-60-01, 47-15-57, 02 или 102 (с мобильного телефона) - сообщите любые данные об этом мужчине.

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