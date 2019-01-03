2019-01-03T13:37:47+03:00
Происшествия

1 января кировчанин украл из магазина 2 бутылки дорогого алкоголя

Мужчину задержал росгвардеец, находившийся на отдыхе
Александр ЧАРУШИН
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Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Кировской областиФото: пресс-служба управления Росгвардии по Кировской области
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Во вторник, 1 января, в 11.00 часов был ограблен магазин на улице Московской. 43-летний кировчанин, ранее не один раз сидевший в тюрьме, забрал с прилавка две бутылки дорогого алкоголя. Общая стоимость похищенного составила 3 000 рублей. Женщина-продавец магазина пыталась остановить его, однако мужчина выбежал из магазина и скрылся.

- Сотрудник патруля, находящийся на выходном дне, увидел убегающего грабителя, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Кировской области. - Он догнал мужчину на перекрестке улицы Московской и проспекта строителей и задержал его. Затем патрульный позвонил своим коллегам и передал им грабителя.

Похожее ЧП произошло в Кирове в начале декабря. 35-летний мужчина похитил из магазина четыре бутылки алкоголя и подрался с охранником, однако сбежать ему не позволили росгвардейцы.

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