Подробности пожара в Суне: пока пьяные родители спали, дети играли со спичками

3 Янв. 2019 2019-01-03T13:02:14+03:00

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1 января в Сунском районе загорелась квартира многодетной семьи. Как мы сообщали ранее, взрослые успели выбраться из огня самостоятельно, а четверых детей в возрасте от 1 года до 6 лет эвакуировали спасатели и добровольцы. Малышей доставили в больницу. В пресс-службе ГУ МЧС России по Кировской области рассказали подробности этого пожара: родители в тот день выпили и уснули, а дети начали играть со спичками.

Отметим, что накануне Нового года эту семью уже посещала профилактическая бригада пожарных, однако избежать ЧП все равно не удалось.

Теперь в Сунском районе ввели особый противопожарный режим. Количество профилактических групп увеличат, они будут регулярно обходить местных жителей и следить за безопасностью.