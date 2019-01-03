12 января кировчане смогут сдать мусор на переработку

3 Янв. 2019 2019-01-03T12:40:31+03:00

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В субботу, 12 января, в Кирове пройдет акция по сбору вторсырья. Сдать мусор на переработку можно будет с 11 до 13 часов во Дворце молодежи (ул. Красноармейская, 19). Волонтеры просят участников акции заранее рассортировать вторсырье по нескольким категориям.

- Мы будем принимать алюминиевые и консервные банки, железные крышки, - рассказали организаторы сообщества «Вятка без мусора». - Также примем на переработку стеклянные банки и бутылки, за исключением флаконов из-под духов и лекарств. Приниматься будут и бумага, картон, гофрированный картон. Весь мусор должен быть чистым, сухим, без этикеток и наклеек.

Организаторы акции также собирают пластиковые упаковки и пакеты. Узнать о том, какие виды пластика примут на переработку, можно в самом сообществе.