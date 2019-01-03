2019-01-03T12:40:31+03:00
Общество

12 января кировчане смогут сдать мусор на переработку

Волонтеры будут собирать металлолом, макулатуру, стекло и пластик
Александр ЧАРУШИН
Поделиться:
Мусор нужно будет заранее рассортироватьМусор нужно будет заранее рассортироватьФото: Анастасия ОСИПОВА
Изменить размер текста:

В субботу, 12 января, в Кирове пройдет акция по сбору вторсырья. Сдать мусор на переработку можно будет с 11 до 13 часов во Дворце молодежи (ул. Красноармейская, 19). Волонтеры просят участников акции заранее рассортировать вторсырье по нескольким категориям.

- Мы будем принимать алюминиевые и консервные банки, железные крышки, - рассказали организаторы сообщества «Вятка без мусора». - Также примем на переработку стеклянные банки и бутылки, за исключением флаконов из-под духов и лекарств. Приниматься будут и бумага, картон, гофрированный картон. Весь мусор должен быть чистым, сухим, без этикеток и наклеек.

Организаторы акции также собирают пластиковые упаковки и пакеты. Узнать о том, какие виды пластика примут на переработку, можно в самом сообществе.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Бесплатные катки Кирова будут чистить и заливать ежедневно
В Кирове найден 5-летний Илья: теперь волонтеры разыскивают его родителей
Кировчанин похитил 3 000 рублей из банкомата
1 января кировчанин украл из магазина 2 бутылки дорогого алкоголя
Уголовник из Самары требовал у кировских пенсионеров 3 миллиона рублей
Подробности пожара в Суне: пока пьяные родители спали, дети играли со спичками
В каждой третьей пробе масла и сыра в Кирове нашли фальсификат
Ночной пожар в Вересниках тушили 50 спасателей
Прогноз погоды: в четверг Киров ждут снег и сильный ветер
На трассе в Кильмезском районе столкнулись две машины: есть погибшие
Соцсети: двое детей пострадали, катаясь с горки у Диорамы
«Фонтан за счет жильцов»: на Филейке многоэтажку залило кипятком
В новогоднюю ночь кировчанин погиб под колесами «десятки»
Игорь Васильев сыграл с «Вяткой» в финале Высшей лиги КВН
24 кражи и 5 избиений: в полиции рассказали, как кировчане встретили Новый год
Метеопредупреждение: кировчан ожидают снег и метели
Двое кировчан отдали интернет-мошенникам 40 тысяч рублей
В Кировской области спасатели вынесли из огня четырех малышей
Ночью в Кировской области горело здание рядом со старой церковью
Кировчанин украл бутылку алкоголя и сбежал
Новогодняя ночь в Кирове: фото из соцсетей