2019-01-03T12:06:07+03:00
Происшествия

В каждой третьей пробе масла и сыра в Кирове нашли фальсификат

Качество продуктов в садиках и школах вызвало вопросы экспертов
Александр ЧАРУШИН
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Не все сыры, молоко, масло и йогурты оказались качественнымиНе все сыры, молоко, масло и йогурты оказались качественнымиФото: Евгения ГУСЕВА
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В 2018 году в Кирове и районах области продолжили проверять продукты животноводства. 438 проб еды проверили на безопасность, из них в 37 нашли различные нарушения: 8,4% проб оказались положительными.

- Из 12 пищевых проб, взятых в школах, колледжах и детских садах, 7 показали нарушения, - сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области. - Низкое качество показали пробы масла, молока, йогурта и сыра.

Отметим, что из 80 проб молочной продукции 25 оказались положительными (31%). Фальсификат был найден в 20 пробах сливочного масла и 5 пробах сыра. Специалисты отозвали у заводов 4 декларации качества молочной продукции. Нарушителей привлекли к ответственности.

Напомним, за 2018 год в наш регион завезли 1 300 тонн опасных фруктов и овощей. Чаще всего некачественные товары завозились из Турции, Ирана, Аргентины и Чили.

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