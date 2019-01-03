В каждой третьей пробе масла и сыра в Кирове нашли фальсификат

3 Янв. 2019 2019-01-03T12:06:07+03:00

Не все сыры, молоко, масло и йогурты оказались качественными Фото: Евгения ГУСЕВА

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В 2018 году в Кирове и районах области продолжили проверять продукты животноводства. 438 проб еды проверили на безопасность, из них в 37 нашли различные нарушения: 8,4% проб оказались положительными.

- Из 12 пищевых проб, взятых в школах, колледжах и детских садах, 7 показали нарушения, - сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области. - Низкое качество показали пробы масла, молока, йогурта и сыра.

Отметим, что из 80 проб молочной продукции 25 оказались положительными (31%). Фальсификат был найден в 20 пробах сливочного масла и 5 пробах сыра. Специалисты отозвали у заводов 4 декларации качества молочной продукции. Нарушителей привлекли к ответственности.

Напомним, за 2018 год в наш регион завезли 1 300 тонн опасных фруктов и овощей. Чаще всего некачественные товары завозились из Турции, Ирана, Аргентины и Чили.