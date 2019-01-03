2019-01-03T11:41:25+03:00
Происшествия

Ночной пожар в Вересниках тушили 50 спасателей

Возгорание началось с общего коридора
Александр ЧАРУШИН
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Фото: Злой кировчанин vk.com/zlo43Фото: Злой кировчанин vk.com/zlo43
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Сегодня, 3 января, в Кирове произошел крупный пожар. Возгорание началось в 01.10 часов ночи в здании на переулке Крайнем в Вересниках. Отметим, что загоревшийся дом был многоквартирным, его жильцы готовились к расселению. Для того, чтобы потушить пожар, на место ЧП прибыли 13 пожарных расчетов.

- С огнем боролся 51 человек, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кировской области. - В итоге обгорели пол, стены и потолок в общем коридоре на площади 30 квадратных метров, также часть помещений закоптилась. О пострадавших и причинах пожара пока не сообщается.

Напомним, 1 января крупный пожар произошел и в Сунском районе. Спасатели вынесли из огня четырех маленьких детей.

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