Ночной пожар в Вересниках тушили 50 спасателей

3 Янв. 2019 2019-01-03T11:41:25+03:00

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Сегодня, 3 января, в Кирове произошел крупный пожар. Возгорание началось в 01.10 часов ночи в здании на переулке Крайнем в Вересниках. Отметим, что загоревшийся дом был многоквартирным, его жильцы готовились к расселению. Для того, чтобы потушить пожар, на место ЧП прибыли 13 пожарных расчетов.

- С огнем боролся 51 человек, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кировской области. - В итоге обгорели пол, стены и потолок в общем коридоре на площади 30 квадратных метров, также часть помещений закоптилась. О пострадавших и причинах пожара пока не сообщается.

Напомним, 1 января крупный пожар произошел и в Сунском районе. Спасатели вынесли из огня четырех маленьких детей.