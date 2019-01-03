2019-01-03T11:27:58+03:00
Происшествия

Прогноз погоды: в четверг Киров ждут снег и сильный ветер

Днем может потеплеть до -4 градусов
Александр ЧАРУШИН
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Порывы ветра достигнут скорости 12 м/сПорывы ветра достигнут скорости 12 м/сФото: Олег АДАМОВИЧ
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В четверг, 3 января, в Кирове и районах области ожидается облачная с прояснениями погода. По прогнозу синоптиков, сегодня в регионе пройдут сильные снегопады. Юго-западный ветер подует со скоростью до 12 м/с.

- Температура существенно не изменится, - сообщает Кировский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - В дневное время ожидается до -4… -9 градусов.

Как сообщает ГУ МЧС России по Кировской области, на дорогах сохранятся накаты и гололедица. Чтобы не допустить аварий и травматизма, кировчанам следует быть осторожными на дорогах.

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