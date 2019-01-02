На трассе в Кильмезском районе столкнулись две машины: есть погибшие

2 Янв. 2019 2019-01-02T18:43:00+03:00

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Утром в понедельник, 31 декабря, в Кильмезском районе столкнулись «Лада Гранта» и «двенадцатая». Авария случилась в 10.30 часов на 115-ом километре трассы Кырчаны - Нема - Кильмезь. По предварительной информации, 53-летний водитель «Гранты» не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и врезался в «двенадцатую».

- В ДТП погибла 53-летняя пассажирка «Гранты», - сообщает УГИБДД УМВД России по Кировской области. - 56-летний и 32-летний пассажиры «Гранты» получили незначительные травмы. Пострадал и 59-летний водитель «двенадцатой», однако госпитализация ему не потребовалась. Виновник аварии был трезв.

Позднее, в новогоднюю ночь, кировчанин погиб под колесами «десятки». Авария случилась в Кикнурском районе.