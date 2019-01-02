2019-01-02T16:56:02+03:00
Происшествия

Соцсети: двое детей пострадали, катаясь с горки у Диорамы

«Скорая», по словам очевидцев, 10 минут ехала к месту ЧП
Александр ЧАРУШИН
Поделиться:
Фото: vk.com/zlo43Фото: vk.com/zlo43
Изменить размер текста:

Вчера, 1 января, двое детей пострадали при катании на ватрушках по снежной горке у Диорамы. Об этом очевидец событий рассказал в сообществе «Злой кировчанин». По словам мужчины, дети скатились с противоположных склонов и столкнулись.

- Народ пытался помочь, кто чем может, - рассказал очевидец. - «Скорая» ехала почти 10 минут! А скоро придут такие же дети и будут кататься с опасной горы… Не катайтесь у Диорамы!

Отметим, что эта снежная горка не оборудована для катаний и опасна: около склона даже установлена специальная табличка-аншлаг, запрещающая катания. Однако порой кировчане не обращают на нее внимания.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24