Соцсети: двое детей пострадали, катаясь с горки у Диорамы

2 Янв. 2019 2019-01-02T16:56:02+03:00

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Вчера, 1 января, двое детей пострадали при катании на ватрушках по снежной горке у Диорамы. Об этом очевидец событий рассказал в сообществе «Злой кировчанин». По словам мужчины, дети скатились с противоположных склонов и столкнулись.

- Народ пытался помочь, кто чем может, - рассказал очевидец. - «Скорая» ехала почти 10 минут! А скоро придут такие же дети и будут кататься с опасной горы… Не катайтесь у Диорамы!

Отметим, что эта снежная горка не оборудована для катаний и опасна: около склона даже установлена специальная табличка-аншлаг, запрещающая катания. Однако порой кировчане не обращают на нее внимания.