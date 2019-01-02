Соцсети: двое детей пострадали, катаясь с горки у Диорамы
«Скорая», по словам очевидцев, 10 минут ехала к месту ЧП
Фото: vk.com/zlo43
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Вчера, 1 января, двое детей пострадали при катании на ватрушках по снежной горке у Диорамы. Об этом очевидец событий рассказал в сообществе «Злой кировчанин». По словам мужчины, дети скатились с противоположных склонов и столкнулись.
- Народ пытался помочь, кто чем может, - рассказал очевидец. - «Скорая» ехала почти 10 минут! А скоро придут такие же дети и будут кататься с опасной горы… Не катайтесь у Диорамы!
Отметим, что эта снежная горка не оборудована для катаний и опасна: около склона даже установлена специальная табличка-аншлаг, запрещающая катания. Однако порой кировчане не обращают на нее внимания.