«Фонтан за счет жильцов»: на Филейке многоэтажку залило кипятком

2 Янв. 2019 2019-01-02T15:18:34+03:00

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Накануне в Кирове многоэтажку залило кипятком из-за коммунальной аварии внутри здания. ЧП произошло в доме на ул. Северная Набережная, 19. Видеозапись с места событий опубликована в сообществе «Злой кировчанин».

На Филейке подъезд дома залило кипятком.Видео: Артем Пещеров (Злой кировчанин - vk.com/zlo43)

- У нас в доме прорвало батарею, - написали местные жители в комментариях. - Льет сильно. Окна запотели до 14-го этажа! Фонтан зимой за счет жильцов…

- Кто-то посмотрел фильм «Один дома», - пошутил один из пользователей. - И готовится к встрече злоумышленников.

Напомним, текущий зимний сезон оказался богат на коммунальные аварии. Несколько дней назад произошла утечка воды в центре города, а в середине декабря трубы прорвало сразу в трех районах Кирова.