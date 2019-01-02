В новогоднюю ночь кировчанин погиб под колесами «десятки»
В новогоднюю ночь, 1 января 2019 года, в Кикнурском районе мужчина погиб в ДТП. Авария случилась в 03.40 часов в деревне Шапта, на улице Советской. По предварительной информации, 22-летний водитель «десятки» не успел затормозить перед 37-летним пешеходом, перебегавшим дорогу.
- В результате аварии 37-летний местный житель погиб на месте, - сообщает УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Был ли водитель «десятки» пьян в момент столкновения, установит экспертиза.
В эту же ночь на окраине Кирова, в слободе Столбики, 47-летний водитель «двенадцатой» не справился с управлением машиной, вылетел на «встречку» и врезался в «Ладу Гранту». 20-летний водитель «Гранты» и его 20-летняя пассажирка получили травмы.