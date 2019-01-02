Игорь Васильев сыграл с «Вяткой» в финале Высшей лиги КВН

2 Янв. 2019 2019-01-02T13:25:14+03:00

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Во вторник, 1 января, в эфире Первого канала показали финальную игру Высшей лиги КВН сезона 2018 года. Напомним, сам финал прошел еще в субботу, 15 декабря, в московском «Крокус Сити Холле». Команда КВН «Вятка», представляющая Кировскую область, стала чемпионом Высшей лиги. Кировчане обыграли четыре команды-соперника и разделили победу в «Вышке» с иркутскими «Раисами» лишь по специальному решению жюри.

Команда КВН "Вятка" - чемпион Высшей лиги 2018!.Видео: Надежда Солдатова vk.com/supervyatka

В одном из конкурсов «Вятке» помог лично губернатор Кировской области Игорь Васильев. Вместе с капитаном команды Дмитрием Бушуевым он обратился к жюри. Напомним, кировчане уже прибегали к помощи главы региона в своих выступлениях - это произошло в июле 2018 года, на музыкальном фестивале КВН в Светлогорске. Однако тогда фрагмент выступления с участием Игоря Васильева не вошел в финальную версию концерта.

Ранее игроки «Вятки» рассказали нашим корреспондентам о подготовке к важнейшим играм сезона и пути их команды в КВН.