24 кражи и 5 избиений: в полиции рассказали, как кировчане встретили Новый год

2 Янв. 2019 2019-01-02T12:54:40+03:00

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За 31 декабря 2018 года и 1 января 2019 года в Кировской области зафиксировано 132 различных преступления. Среди них было 24 кражи, 3 грабежа и 5 случаев причинения тяжкого вреда здоровью. Отметим, что 117 преступлений удалось раскрыть по горячим следам.

- 31 декабря в квартиру на улице Сурикова в Кирове ворвались двое мужчин, - сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области. - Они, угрожая ножом 82-летнему хозяину квартиры, забрали у него швейную машинку. Вскоре мужчин разыскали при помощи служебной собаки. Против них завели дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой», максимальное наказание по статье - 10 лет колонии и крупный штраф.

На днях в Кирове были задержаны трое местных жителей. Они везли на санках электрощиты, украденные из дома, расположенного на улице Мира.