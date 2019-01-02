Метеопредупреждение: кировчан ожидают снег и метели
Порывы ветра достигнут скорости 15 м/с
Сегодня в регионе ухудшится погодаФото: Олег УКЛАДОВ
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Сегодня, 2 января 2019 года, в Кировской области ухудшатся погодные условия. В большинстве районов ожидаются снег и усиление ветра, местами пройдут метели. Температура воздуха днем составит -5… -10 градусов.
- В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, - сообщает ГУ МЧС России по Кировской области. - Порывы юго-западного ветра будут достигать скорости 15 м/с. На дорогах сохранятся накат и гололедица, также ожидается рост случаев травматизма среди жителей.
Отметим, что в Кировской области прогнозируется рост числа ДТП. Это может быть вызвано нарушениями правил движения, а также ухудшением погоды.