Двое кировчан отдали интернет-мошенникам 40 тысяч рублей

2 Янв. 2019 2019-01-02T11:13:54+03:00

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На днях в полицию Кирова обратился 72-детний местный житель, ставший жертвой мошенников. Как рассказал сам пенсионер, ранее ему позвонил незнакомец - якобы, сотрудник банка. Он убедил мужчину в том, что с его банковской карты пытаются похитить деньги. Пенсионер продиктовал ему все данные карты, чтобы защитить средства. Сразу после этого с его счета списали 19 тысяч рублей.

- В этот же день похожее ЧП произошло и с 56-летней кировчанкой, - сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области. Она также передала мошенникам данные своей карты, а затем с ее счета исчезли 22 тысячи 700 рублей. Полиция уже ищет мошенников.

Дистанционные преступления совершаются в Кирове регулярно. Накануне Нового года 36-летний местный житель приобрел телевизор за 17 тысяч рублей. После оформления заявки интернет-сайт, через который была проведена покупка, исчез.