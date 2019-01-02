В Кировской области спасатели вынесли из огня четырех малышей

2 Янв. 2019 2019-01-02T10:18:50+03:00

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Вчера, 1 января, произошел пожар в 3-этажном панельном доме в деревне Краснополье Сунского района. Сообщение об этом спасатели получили в 18.34 часов. На место ЧП отправились два отделения местной пожарной части и добровольная дружина. К приезду спасателей одну из квартир на третьем этаже уже заволокло дымом. В квартире проживала семья из шести человек - взрослые спаслись из огня самостоятельно, однако дети оставались в горящем помещении.

- Добровольцы обнаружили одного ребенка прямо в задымленной прихожей, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кировской области. - Еще трое маленьких детей спрятались в углу комнаты - их спасли сотрудники пожарной части. Никто из малышей не получил ожогов, однако они надышались дымом - детей госпитализировали в Сунскую центральную районную больницу.

Погибших в пожаре нет. Специалисты устанавливают причину возникновения ЧП.

Напомним, в новогоднюю ночь в поселке Афанасьево загорелась баня, пристроенная к жилому дому. Само здание стояло рядом со старообрядческой церковью. Здесь также обошлось без жертв.