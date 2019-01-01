2019-01-01T14:26:56+03:00
Происшествия

Ночью в Кировской области горело здание рядом со старой церковью

Причиной ЧП стали проблемы с электропроводкой
Александр ЧАРУШИН
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Спасатели не дали огню перекинуться на соседние постройкиСпасатели не дали огню перекинуться на соседние постройкиФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В ночь на вторник, 1 января 2019 года, около 00.35 часов в поселке Афанасьево произошел пожар в здании на улице Цветочной. Возгорание началось с рубленой бани: в итоге у постройки обгорела стена.

- Для тушения привлекались четверо спасателей, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кировской области. - Последствия пожара ликвидировали и две единицы техники.

Как сообщает портал «Планета Афанасьево» со ссылкой на начальника пожарной части № 33, пожар мог быть гораздо более крупным. Под одной крышей с баней находились хозпостройки, примыкающие к жилому дому, а тот, в свою очередь, стоит рядом со старообрядческой церковью. Однако пожарные прибыли вовремя и не допустили крупного ЧП.

Причиной пожара предварительно названы проблемы с электроповодкой.

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