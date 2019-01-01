Кировчанин украл бутылку алкоголя и сбежал

1 Янв. 2019 2019-01-01T13:35:13+03:00

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Кировская полиция разыскивает молодого человека, совершившего открытый грабеж. На днях подозреваемый вынес из магазина, расположенного на улице Некрасова, бутылку алкоголя. Грабеж, к слову, попал на записи видеокамер.

Грабеж попал на запись камер.Видео: пресс-служба УМВД России по Кировской области

56-60-20, 51-95-79, 8-963-000-88-78, 02 или 102 (с мобильного телефона) - сообщите в полицию любые данные о кировчанине, который попал на запись камер видеонаблюдения.