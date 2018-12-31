БКД-2019: в Кирове на федеральные деньги сделают ливневку и тротуары

СЕГОДНЯ 09:53 2018-12-31T09:53:59+03:00

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В Кирове в 2019 году будут построены ливневые канализации и тротуары. По словам главы регионального министерства транспорта Михаила Поршнева средства на все работы будут выделены из федерального бюджета в рамках программы «Безопасные и качественные дороги».

Сейчас мы разрабатываем комплексную схему организации транспорта, в которой будут прописаны капиталоемкие работы, - рассказал Михаил Николаевич. - В их число входят не только реконструкция дорожного полотна, но и строительство и ремонт ливневой канализации, ограждений, съездов, парковок и тротуаров.

Отметим, что до 2019 года деньки по БКД выделялись лишь на асфальтирование дорог. В основном для того, чтобы сделать большую часть из них проезжими и согласно нормативам. Если бы с самого начала реализации федерального проекта в Кирове ремонтировались ливневки и тротуары, то длина качественных дорог была бы в 3-4 раза меньше.