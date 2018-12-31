Росгвардейцы задержали трех кировчан, укравших электрощиты из подъезда

СЕГОДНЯ 09:39 2018-12-31T09:39:19+03:00

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В Кирове сотрудники Росгвардии задержали трех воришек: мужчины украли старые электрощиты у одного из подъездов, положили их на санки и отправились в пункт приема металлолома. Происшествие произошло около пяти часов вечера 27 декабря.

Похитителей застали врасплох на улице Мира. На вопросы сотрудников вневедомственной охраны мужчины ответили честно: забрали металл, лежавший у дома. Позже выяснилось: в том самом доме проводилась замена электрощитов, старые коробы, чтобы не мешались, сложили на улицу у входной двери. Там-то их и нашли злоумышленники.

Их задержали и передали сотрудникам полиции. Расследование продолжается.