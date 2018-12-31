2018-12-31T09:08:34+03:00
Дом. Семья

В Кирове выбрали самую новогоднюю школу

Подведены итоги конкурса на лучшее оформление учебных заведений
Елизавета Захарова
Поделиться:
Комментарии: comments1
Гран-при конкурса получила гимназия имени Грина. Фото: admkirov.ruГран-при конкурса получила гимназия имени Грина. Фото: admkirov.ru
Изменить размер текста:

Гимназия имени Грина стала самой новогодней школой города. Учебное заведение, обойдя почти 80 конкурентов, победила в конкурсе на лучшее новогоднее оформление пришкольной территории. Об этом сообщили в администрации города Кирова.

- В конкурсе активно принимают участие родители, дети, педагоги, - пояснила заместитель начальника городского департамента образования Вера Жуйкова.- Всё основательно - сначала продумывается тема новогоднего оформления, потом рисуют эскизы, которые воплощают в жизнь.

Темой новогоднего города школы-победителя стал Год театра, которым в России признали 2019 год.

- Мы попытались воплотить наиболее известные постановки кировского Театра кукол, - прокомментировала старшеклассница Дарья Козлова. -Здесь представлены персонажи таких спектаклей, как «По щучьему велению», «Серая шейка», «Бим в гостях у Барбоски», «Карамелька», «Вредный заяц» и некоторых других.

Но жюри не в силах было выбрать одного победителя, поэтому на каждом пьедестале восседают сразу несколько школ. Первое место разделили гимназия имени Грина, школы №№56, 59 и 31. Второе место - школы №№ 34, 48 и 30, 39. Третье - школы №№ 40, 71, 68, 74.

Кроме того в конкурсе принимали участие и детские сады. Победителем среди малышей стал детский сад № 235, «серебро» завоевали дошкольные учреждения №№ 20 и 51, «бронзу» – 205-й и 206-й детские сады.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
БКД-2019: в Кирове на федеральные деньги сделают ливневку и тротуары
Росгвардейцы задержали трех кировчан, укравших электрощиты из подъезда
К праздникам готовы: в Кирове открылись три общегородских катка
В Новогодние праздники в Кирове будет работать команда по ликвидации ЧС
В Кирове на Октябрьском рынке горел ларек по ремонту обуви
К 30 декабря в Кировской области 4900 человек заболели ОРВИ
«Родина» одержала первую победу в сезоне
Интернет-магазин исчез, получив 17 тысяч рублей от жителя Кирова
Вандалов, сломавших ледяную фигуру на Театральной площади, найдут по видеокамерам
«Пункт назначения» по-кировски: бревно, выпавшее из лесовоза, чуть не влетело во встречную машину
На Театральной площади поставили «умные» светильники
В центре Кирова устраняют две аварии: без воды остаются 7 жилых домов
«Биржевые брокеры» обманули кировчанина на 133 тысячи рублей
28-летний зять получил от 66-летнего тестя удар клинком в грудь
В Кирове разыскивают двух 17-летних подростков
«Ростелеком» приглашает кировчан на новогодние киноканикулы с «Интерактивным ТВ»
В Кирове пьяный водитель попытался скрыться с места аварии
В Кирово-Чепецком районе скоро заработает еще один фельдшерский пункт
Кировские автоинспекторы нашли пропавшего мальчика из Яранска
Электронный учебный курс ВятГУ признан лучшим по итогам 2018 года
В Кирове заменят 500 оцинкованных контейнеров для мусора на пластиковые
В Оричевском районе перевернулся микроавтобус: трое пострадавших, из них двое в больнице
Две тысячи полицейских выйдут на патрулирование в новогоднюю ночь
Двое кировчан сдали в чермет восемь тонн рельсов
«Ростелеком» взял на себя заботы по «перепрошивке» кассовых аппаратов под НДС до 20%
В деревне Караул столкнулись «Гранта» и «девятка»: четверо пострадавших
Неуловимый Джо: кировские волонтеры спасли кота от мучительной смерти