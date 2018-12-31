В Кирове выбрали самую новогоднюю школу

СЕГОДНЯ 09:08 2018-12-31T09:08:34+03:00

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Гимназия имени Грина стала самой новогодней школой города. Учебное заведение, обойдя почти 80 конкурентов, победила в конкурсе на лучшее новогоднее оформление пришкольной территории. Об этом сообщили в администрации города Кирова.

- В конкурсе активно принимают участие родители, дети, педагоги, - пояснила заместитель начальника городского департамента образования Вера Жуйкова.- Всё основательно - сначала продумывается тема новогоднего оформления, потом рисуют эскизы, которые воплощают в жизнь.

Темой новогоднего города школы-победителя стал Год театра, которым в России признали 2019 год.

- Мы попытались воплотить наиболее известные постановки кировского Театра кукол, - прокомментировала старшеклассница Дарья Козлова. -Здесь представлены персонажи таких спектаклей, как «По щучьему велению», «Серая шейка», «Бим в гостях у Барбоски», «Карамелька», «Вредный заяц» и некоторых других.

Но жюри не в силах было выбрать одного победителя, поэтому на каждом пьедестале восседают сразу несколько школ. Первое место разделили гимназия имени Грина, школы №№56, 59 и 31. Второе место - школы №№ 34, 48 и 30, 39. Третье - школы №№ 40, 71, 68, 74.

Кроме того в конкурсе принимали участие и детские сады. Победителем среди малышей стал детский сад № 235, «серебро» завоевали дошкольные учреждения №№ 20 и 51, «бронзу» – 205-й и 206-й детские сады.