К праздникам готовы: в Кирове открылись три общегородских катка

СЕГОДНЯ 08:47 2018-12-31T08:47:36+03:00

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Три бесплатных катка под открытым небом уже готовы принять кировских фигуристов и хоккеистов. На днях на общегородских катках завершилась заливка льда. Теперь каток в микрорайоне Вересники, на Вятском Арбате - пешеходной части улицы Спасской и на Театральной площади можно посетить в любое время суток.

В этом году катки стали более практичными: они оборудованы ледовым ограждением, подсветкой и скамейками, чтобы можно было удобнее переобуться или отдохнуть. Отметим, что в микрорайоне Вересники освещение на льду будет работать до 23.00 ежедневно, а в новогоднюю ночь до самого утра. Также между малым и большим катками в этом микрорайоне будет установлена елка и оборудована танцплощадка, неподалеку развернется и фудкорт.