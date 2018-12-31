2018-12-31T08:32:38+03:00
Общество

В Новогодние праздники в Кирове будет работать команда по ликвидации ЧС

Ее возглавил глава администрации города Илья Шульгин
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Штаб должен следить за работой всех служб города, а также оперативно реагировать на какие-либо чрезвычайные ситуации. Фото: admkirov.ruШтаб должен следить за работой всех служб города, а также оперативно реагировать на какие-либо чрезвычайные ситуации. Фото: admkirov.ru
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Перед выходом на новогодние каникулы в Кирове был создан оперативный штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Его главой стал Илья Шульгин.

Кроме ситименеджера в состав штаба вошли сотрудники «Т Плюс», «Гордормостстроя», Кировского автотранспортного предприятия, представители Дирекции дорожного хозяйства и всех ресурсоснабжающих организаций, а также сотрудники ГИБДД, противопожарной службы и некоторых других предприятий и спецслужб.

Ежедневно в новогодние выходные в каждом территориальном управлении будут дежурить специалисты, которые должны будут в кратчайшие сроки устранить проблему.

Так, подрядчики в этот «жаркий» период обязаны усилить работу по очистке тротуаров и дорог, держать наготове снегоуборочную технику на случай сильной непогоды и снегопада. Между службами по содержанию улично-дорожной сети, крыш, дворов и вывозу ТБО налажена постоянная система обмена информацией.

На данный момент в городе уже сформирован график вывоза ТБО, убирать контейнерные площадки будут ежесуточно.

Отметим, что по всем вопросам содержания жилого фонда, теплоснабжения, вывоза снега во время новогодних праздников граждане могут обращаться в свою управляющую компанию, в соответствующее теруправление, в единую диспетчерскую службу по телефону 48-00-00, либо в диспетчерскую службу ДДХ по телефону 41-59-50.

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