2018-12-30T11:12:35+03:00
Происшествия

В Кирове на Октябрьском рынке горел ларек по ремонту обуви

Видеозапись работы спасателей в социальные сети выложил очевидец
Елизавета Захарова
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На октябрьском рынке горел ларек по ремонту обуви. Фото: скриншот с видеоНа октябрьском рынке горел ларек по ремонту обуви. Фото: скриншот с видео
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Сегодня, 30 декабря 2018 года, в Кирове на Октябрьском рынке произошел пожар. Изнутри загорелся ларек по ремонту обуви. Серо-черный дым выходил из щелей и столбом поднимался в небо. На место происшествия выехали пожарные. Их работу на видео снял проходивший мимо кировчанин.

После того, как спасатели открыли ларек клубы дыма вырвались наружу, а спустя несколько секунд из помещения «выстрелили» загоревшиеся детали для ремонта.

В Кирове горит ларек по ремонту обуви.Видео: Ярослав Кузьмин

– Как бы здесь всё не загорелось, – произносит на видео очевидец. – Не повезло тем, чья обувь в ремонте здесь.

На данный момент официальной информации о причинах, обстоятельствах и нанесенном ущербе нет. МЧС проводит проверку.

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