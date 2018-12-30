В Кирове на Октябрьском рынке горел ларек по ремонту обуви
Сегодня, 30 декабря 2018 года, в Кирове на Октябрьском рынке произошел пожар. Изнутри загорелся ларек по ремонту обуви. Серо-черный дым выходил из щелей и столбом поднимался в небо. На место происшествия выехали пожарные. Их работу на видео снял проходивший мимо кировчанин.
После того, как спасатели открыли ларек клубы дыма вырвались наружу, а спустя несколько секунд из помещения «выстрелили» загоревшиеся детали для ремонта.
В Кирове горит ларек по ремонту обуви.Видео: Ярослав Кузьмин
– Как бы здесь всё не загорелось, – произносит на видео очевидец. – Не повезло тем, чья обувь в ремонте здесь.
На данный момент официальной информации о причинах, обстоятельствах и нанесенном ущербе нет. МЧС проводит проверку.