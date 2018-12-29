2018-12-29T15:55:34+03:00
Спорт

«Родина» одержала первую победу в сезоне

Трое кировских хоккеистов оформили «дубли» в матче против «Зоркого»
Александр ЧАРУШИН
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Фото: vk.com/rodinakirovfanФото: vk.com/rodinakirovfan
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Игроки кировской «Родины» в матче против красногорского «Зоркого» добились первой победы в текущем Чемпионате России по хоккею с мячом. Встреча состоялась на кировском стадионе вчера. 28 декабря.

Первая в сезоне рыбка хоккеистов кировской Родины .Видео: Константин Чумаков www.youtube.com

С первых минут матча «Родина» находилась в атаке и создавала один голевой момент за другим. Первый мяч на 9-ой минуте забил Максим Маслов. Через несколько минут счет удвоил Дмитрий Кураев, а затем Маслов оформил «дубль». Хоккеисты «Зоркого» ответили на эти три мяча одним точным броском. Однако к концу первого тайма Алексей Прокашев забил еще один мяч в ворота красногорских хоккеистов. Перед уходом на перерыв «Родина» вела со счетом 4:1.

В начале второго тайма Дмитрий Кураев также оформил «дубль» и довел преимущество «Родины» до четырех мячей. Однако после этого хоккеистам «Зоркого» удались несколько удачных комбинаций: счет 5:4 в пользу кировчан. Яркую точку в игре поставил кировчанин Алексей Прокашев - он третьим в составе нашей команды оформил «дубль». Матч остался за «Родиной»: 6:4.

Отметим, что эта победа стала первой для кировских хоккеистов в текущем сезоне. Теперь «Родина» с пятью очками переместилась на предпоследнее место в турнирной таблице. Свой следующий матч кировчане проведут 7 января, их соперниками станут хоккеисты архангельского «Водника».

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