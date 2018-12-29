Интернет-магазин исчез, получив 17 тысяч рублей от жителя Кирова

СЕГОДНЯ 13:42 2018-12-29T13:42:10+03:00

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На днях в полицию Кирова обратился 36-летний местный житель, ставший жертвой дистанционных мошенников. Как сообщил сам мужчина, 18 декабря он решил купить телевизор через интернет. Он выбрал нужную модель на сайте магазина техники и бытовой электроники, сделал заявку и перевел деньги на чужую банковскую карту.

- Мужчина перевел незнакомцу 17 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области. - В ответ он получил электронное письмо с номером заказа, поэтому не почувствовал подвоха. Однако за обещанные три дня посылка с товаром так и не пришла - тогда мужчина решил проверить свою заявку. А интернет-сайт уже не обслуживался. Полиция уже разыскивает дистанционного мошенника.

Ранее кировчанка перевела «американскому другу» 10 300 евро. Женщина специально взяла часть этой суммы в кредит, не подозревая о намерениях мошенника.