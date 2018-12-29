2018-12-29T13:03:48+03:00
Происшествия

«Пункт назначения» по-кировски: бревно, выпавшее из лесовоза, чуть не влетело во встречную машину

ЧП произошло на трассе Подосиновец - Великий Устюг
Александр ЧАРУШИН
Поделиться:
Фото: vk.com/public108310860Фото: vk.com/public108310860
Изменить размер текста:

Утром в четверг, 27 декабря, в Подосиновском районе Кировской области из лесовоза выпало бревно и чуть не задело встречный автомобиль. Запись с места ЧП опубликована сообществом «Жесть Подосиновского района». Инцидент произошел около 11.40 часов.

Пункт назначения по-кировски.Видео: vk.com/public108310860

- Участок дороги Подосиновец - Великий Устюг, не доезжая до границы, - поделился автор сообщения. - Вот такие «ухари» летают к нам с Вологодской области! Причем, водитель видел все происходящее, но даже не остановился!

Пользователи в комментариях сошлись во мнении, что владелец машины с видеорегистратором «второй раз родился».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Родина» одержала первую победу в сезоне
Интернет-магазин исчез, получив 17 тысяч рублей от жителя Кирова
Вандалов, сломавших ледяную фигуру на Театральной площади, найдут по видеокамерам
На Театральной площади поставили «умные» светильники
В центре Кирова устраняют две аварии: без воды остаются 7 жилых домов
«Биржевые брокеры» обманули кировчанина на 133 тысячи рублей
28-летний зять получил от 66-летнего тестя удар клинком в грудь
В Кирове разыскивают двух 17-летних подростков
«Ростелеком» приглашает кировчан на новогодние киноканикулы с «Интерактивным ТВ»
В Кирове пьяный водитель попытался скрыться с места аварии
В Кирово-Чепецком районе скоро заработает еще один фельдшерский пункт
Кировские автоинспекторы нашли пропавшего мальчика из Яранска
Электронный учебный курс ВятГУ признан лучшим по итогам 2018 года
В Кирове заменят 500 оцинкованных контейнеров для мусора на пластиковые
В Оричевском районе перевернулся микроавтобус: трое пострадавших, из них двое в больнице
Две тысячи полицейских выйдут на патрулирование в новогоднюю ночь
Двое кировчан сдали в чермет восемь тонн рельсов
«Ростелеком» взял на себя заботы по «перепрошивке» кассовых аппаратов под НДС до 20%
В деревне Караул столкнулись «Гранта» и «девятка»: четверо пострадавших
Неуловимый Джо: кировские волонтеры спасли кота от мучительной смерти