«Пункт назначения» по-кировски: бревно, выпавшее из лесовоза, чуть не влетело во встречную машину
Утром в четверг, 27 декабря, в Подосиновском районе Кировской области из лесовоза выпало бревно и чуть не задело встречный автомобиль. Запись с места ЧП опубликована сообществом «Жесть Подосиновского района». Инцидент произошел около 11.40 часов.
Пункт назначения по-кировски.Видео: vk.com/public108310860
- Участок дороги Подосиновец - Великий Устюг, не доезжая до границы, - поделился автор сообщения. - Вот такие «ухари» летают к нам с Вологодской области! Причем, водитель видел все происходящее, но даже не остановился!
Пользователи в комментариях сошлись во мнении, что владелец машины с видеорегистратором «второй раз родился».