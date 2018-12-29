«Пункт назначения» по-кировски: бревно, выпавшее из лесовоза, чуть не влетело во встречную машину

СЕГОДНЯ 13:03 2018-12-29T13:03:48+03:00

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Утром в четверг, 27 декабря, в Подосиновском районе Кировской области из лесовоза выпало бревно и чуть не задело встречный автомобиль. Запись с места ЧП опубликована сообществом «Жесть Подосиновского района». Инцидент произошел около 11.40 часов.

Пункт назначения по-кировски.Видео: vk.com/public108310860

- Участок дороги Подосиновец - Великий Устюг, не доезжая до границы, - поделился автор сообщения. - Вот такие «ухари» летают к нам с Вологодской области! Причем, водитель видел все происходящее, но даже не остановился!

Пользователи в комментариях сошлись во мнении, что владелец машины с видеорегистратором «второй раз родился».