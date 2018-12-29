2018-12-29T12:27:28+03:00
Общество

На Театральной площади поставили «умные» светильники

Их яркость подстраивается под уровень освещенности улицы
Евгений ДЕМИХОВ
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Новые фонари уже освещают Театральную площадь. Фото: admkirov.ruНовые фонари уже освещают Театральную площадь. Фото: admkirov.ru
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Поменять лампы на главной площади области планировали позднее. Однако, руководители «Ростелекома» и администрации Кирова решили сделать для горожан новогодний подарок. Установка современных ламп, подключенных к системе «Умный город» состоялась 28 декабря 2018 года.

- Старые лампы потребляли до 400 Ватт, а новые - до 170 Ватт, - рассказали в администрации Кирова. - Однако они светят гораздо ярче, а также могут автоматически изменять яркость, подстраиваясь под время суток и сезон.

Каждый такой фонарь оборудован радиомодулем, который удаленно позволит фиксировать энергопотребление и аварийные ситуации на сети наружного освещения.

С 1 января 2019 года установка аналогичных светильников начнется по всему городу. Сначала их установят на центральных улицах города. Работы завершат к августу 2019 года.

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