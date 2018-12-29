2018-12-29T12:22:48+03:00
Недвижимость

В центре Кирова устраняют две аварии: без воды остаются 7 жилых домов

К 17.00 часам вода должна вернуться в дома кировчан
Александр ЧАРУШИН
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Фото: пресс-служба города КироваФото: пресс-служба города Кирова
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Сегодня в 03.30 часов утра диспетчеры получили сигнал об утечке воды на ул. Карла Маркса, 126. Когда специалисты Кировских коммунальных систем (ККС) прибыли на место аварии, они обнаружили, что прорыв труб случился еще и на перекрестке ул. Милицейской с Октябрьским проспектом. Вода подтопила тротуары и дороги.

- На время ремонта отключен участок водопровода, - сообщает пресс-служба города Кирова. - Без воды остались 7 жилых домов, однако ККС организовали подвоз воды в цистернах. Восстановительные работы должны завершиться в ближайшее время. Вода вернется в дома кировчан к 17.00 часам.

Отметим, что ККС совместно с подрядчиком КУУ-4 приведет в порядок пешеходные зоны, подтопленные из-за аварии.

Напомним, это уже не первое подобное ЧП, произошедшее за последний месяц в Кирове. В середине декабря 28 тысяч кировчан на сутки остались без тепла из-за крупной аварии.

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