В центре Кирова устраняют две аварии: без воды остаются 7 жилых домов
Сегодня в 03.30 часов утра диспетчеры получили сигнал об утечке воды на ул. Карла Маркса, 126. Когда специалисты Кировских коммунальных систем (ККС) прибыли на место аварии, они обнаружили, что прорыв труб случился еще и на перекрестке ул. Милицейской с Октябрьским проспектом. Вода подтопила тротуары и дороги.
- На время ремонта отключен участок водопровода, - сообщает пресс-служба города Кирова. - Без воды остались 7 жилых домов, однако ККС организовали подвоз воды в цистернах. Восстановительные работы должны завершиться в ближайшее время. Вода вернется в дома кировчан к 17.00 часам.
Отметим, что ККС совместно с подрядчиком КУУ-4 приведет в порядок пешеходные зоны, подтопленные из-за аварии.
Напомним, это уже не первое подобное ЧП, произошедшее за последний месяц в Кирове. В середине декабря 28 тысяч кировчан на сутки остались без тепла из-за крупной аварии.