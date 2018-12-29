«Биржевые брокеры» обманули кировчанина на 133 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 11:15 2018-12-29T11:55:37+03:00

Мужчина не заработал ни копейки, связавшись с непроверенной конторой Фото: Анастасия ОСИПОВА

Мужчина думал, что вкладывает свои финансы в бинарные опционы

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31-летний житель Кирова нашел сайт в интернете, который якобы занимался торговлей бинарными опционами. С ним связали сотрудники этой лжеконторы и предложили помочь с вложением денег.

- Переводя деньги на счет, мужчина думал, что его активы растут, - поделились в УМВД по Кировской области. - Злоумышленники активно поддерживали его неведение. Они уверяли, что вложения удваиваются.

В общей сложности кировчанин «вложил» в это дело 133 тысячи рублей, но в конечном счете так и не получил ничего.

В полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела, ведутся оперативно-технические мероприятия по поиску злоумышленников.

УМВД рекомендует вкладывать свои деньги только в проверенные организации. Нужно тщательно выбирать биржи для экономических операций.