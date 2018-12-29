«Биржевые брокеры» обманули кировчанина на 133 тысячи рублей
31-летний житель Кирова нашел сайт в интернете, который якобы занимался торговлей бинарными опционами. С ним связали сотрудники этой лжеконторы и предложили помочь с вложением денег.
- Переводя деньги на счет, мужчина думал, что его активы растут, - поделились в УМВД по Кировской области. - Злоумышленники активно поддерживали его неведение. Они уверяли, что вложения удваиваются.
В общей сложности кировчанин «вложил» в это дело 133 тысячи рублей, но в конечном счете так и не получил ничего.
В полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела, ведутся оперативно-технические мероприятия по поиску злоумышленников.
УМВД рекомендует вкладывать свои деньги только в проверенные организации. Нужно тщательно выбирать биржи для экономических операций.