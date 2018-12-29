2018-12-29T11:55:37+03:00
Происшествия

«Биржевые брокеры» обманули кировчанина на 133 тысячи рублей

Мужчина думал, что вкладывает свои финансы в бинарные опционы
Евгений ДЕМИХОВ
Поделиться:
Мужчина не заработал ни копейки, связавшись с непроверенной конторойМужчина не заработал ни копейки, связавшись с непроверенной конторойФото: Анастасия ОСИПОВА
Изменить размер текста:

31-летний житель Кирова нашел сайт в интернете, который якобы занимался торговлей бинарными опционами. С ним связали сотрудники этой лжеконторы и предложили помочь с вложением денег.

- Переводя деньги на счет, мужчина думал, что его активы растут, - поделились в УМВД по Кировской области. - Злоумышленники активно поддерживали его неведение. Они уверяли, что вложения удваиваются.

В общей сложности кировчанин «вложил» в это дело 133 тысячи рублей, но в конечном счете так и не получил ничего.

В полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела, ведутся оперативно-технические мероприятия по поиску злоумышленников.

УМВД рекомендует вкладывать свои деньги только в проверенные организации. Нужно тщательно выбирать биржи для экономических операций.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
28-летний зять получил от 66-летнего тестя удар клинком в грудь
В Кирове разыскивают двух 17-летних подростков
«Ростелеком» приглашает кировчан на новогодние киноканикулы с «Интерактивным ТВ»
В Кирове пьяный водитель попытался скрыться с места аварии
В Кирово-Чепецком районе скоро заработает еще один фельдшерский пункт
Кировские автоинспекторы нашли пропавшего мальчика из Яранска
Электронный учебный курс ВятГУ признан лучшим по итогам 2018 года
В Кирове заменят 500 оцинкованных контейнеров для мусора на пластиковые
В Оричевском районе перевернулся микроавтобус: трое пострадавших, из них двое в больнице
Две тысячи полицейских выйдут на патрулирование в новогоднюю ночь
Двое кировчан сдали в чермет восемь тонн рельсов
«Ростелеком» взял на себя заботы по «перепрошивке» кассовых аппаратов под НДС до 20%
В деревне Караул столкнулись «Гранта» и «девятка»: четверо пострадавших
Неуловимый Джо: кировские волонтеры спасли кота от мучительной смерти