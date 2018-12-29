2018-12-29T10:54:05+03:00
Происшествия

28-летний зять получил от 66-летнего тестя удар клинком в грудь

Мужчины поссорились из-за денег
Александр ЧАРУШИН
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Фото: архив «КП»Фото: архив «КП»
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21 декабря в Кирове 28-летний мужчина был госпитализирован с колото-резаной раной груди. Как выяснилось, пострадавший жил в одной квартире со своим 66-летнем тестем, между мужчинами сложился давний конфликт. Тем вечером они вновь начали ссориться, пенсионер взял клинок и ударил зятя в грудь. Осознав, что произошло, нападавший сам вызвал «скорую».

- Конфликт произошел из-за того, что потерпевший настойчиво требовал деньги у пенсионера, - сообщает СУ СК России по Кировской области. - Уголовное дело заведено по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство». Следователи устанавливают все детали этого происшествия.

Похожее ЧП ранее произошло в Мурашах. Местный житель выпивал с матерью своей сожительницы, поссорился с ней и нанес 20 ударов ножом. Женщина скончалась на месте.

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