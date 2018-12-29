2018-12-29T11:15:32+03:00
Общество

В Кирове разыскивают двух 17-летних подростков

Где находятся Денис и Эльвира неизвестно
Анна КРЮКОВА
Поделиться:
Девушка сбегает уже не в первый раз. Фото: vk.com/ornkirovДевушка сбегает уже не в первый раз. Фото: vk.com/ornkirov
Изменить размер текста:

В Кирове пропали 17-летние Денис Малышев и Эльвира Зыкова. О местонахождении молодого человека ничего неизвестно с 27 декабря. В этот день его видели около 17.30. Девушка пропала 28 декабря около 10.00. Об этом сообщили активисты поискового отряда «Первый».

Денису Малышеву на вид 18 лет, худощавого телосложения, рост 165 - 170 см, русые волосы, длинная челка, серые глаза. Подросток был одет в светлую куртку, синие спортивные штаны, серо-фиолетовые кроссовки.

Волонтеры разыскивают подростков вместе с сотрудниками полиции. Фото: vk.com/ornkirov

Волонтеры разыскивают подростков вместе с сотрудниками полиции. Фото: vk.com/ornkirov

Эльвире Зыковой на вид 16 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, черные прямые волосы ниже плеч, голубые глаза. Девушка была одета в темно-зеленую парку с капюшоном, черные джинсы, черные ботинки, с собой она взяла светло-синий рюкзак.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавших, просьба сообщить по номерам: 8 800 350 76 35 или 102.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Биржевые брокеры» обманули кировчанина на 133 тысячи рублей
28-летний зять получил от 66-летнего тестя удар клинком в грудь
«Ростелеком» приглашает кировчан на новогодние киноканикулы с «Интерактивным ТВ»
В Кирове пьяный водитель попытался скрыться с места аварии
В Кирово-Чепецком районе скоро заработает еще один фельдшерский пункт
Кировские автоинспекторы нашли пропавшего мальчика из Яранска
Электронный учебный курс ВятГУ признан лучшим по итогам 2018 года
В Кирове заменят 500 оцинкованных контейнеров для мусора на пластиковые
В Оричевском районе перевернулся микроавтобус: трое пострадавших, из них двое в больнице
Две тысячи полицейских выйдут на патрулирование в новогоднюю ночь
Двое кировчан сдали в чермет восемь тонн рельсов
«Ростелеком» взял на себя заботы по «перепрошивке» кассовых аппаратов под НДС до 20%
В деревне Караул столкнулись «Гранта» и «девятка»: четверо пострадавших
Неуловимый Джо: кировские волонтеры спасли кота от мучительной смерти