В Кирове разыскивают двух 17-летних подростков

СЕГОДНЯ 10:25 2018-12-29T11:15:32+03:00

Девушка сбегает уже не в первый раз. Фото: vk.com/ornkirov

Изменить размер текста: A A

В Кирове пропали 17-летние Денис Малышев и Эльвира Зыкова. О местонахождении молодого человека ничего неизвестно с 27 декабря. В этот день его видели около 17.30. Девушка пропала 28 декабря около 10.00. Об этом сообщили активисты поискового отряда «Первый».

Денису Малышеву на вид 18 лет, худощавого телосложения, рост 165 - 170 см, русые волосы, длинная челка, серые глаза. Подросток был одет в светлую куртку, синие спортивные штаны, серо-фиолетовые кроссовки.

Волонтеры разыскивают подростков вместе с сотрудниками полиции. Фото: vk.com/ornkirov

Эльвире Зыковой на вид 16 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, черные прямые волосы ниже плеч, голубые глаза. Девушка была одета в темно-зеленую парку с капюшоном, черные джинсы, черные ботинки, с собой она взяла светло-синий рюкзак.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавших, просьба сообщить по номерам: 8 800 350 76 35 или 102.