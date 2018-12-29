В Кирове пьяный водитель попытался скрыться с места аварии
В четверг, 27 декабря, около 02.00 часов сотрудники Росгвардии заметили автомобиль ВАЗ-21099, который мчался по перекрестку улиц Ленина и Милицейской. Машина врезалась в Mitsubishi и даже не остановилась. Об этом сообщили в управлении Росгвардии по Кировской области.
- После ДТП мужчина продолжил движение в сторону улицы Хлыновской, - отметили в ведомстве. - Тогда экипаж росгвардейцев последовал за автомобилем.
На улице Приозерной водитель не справился с управлением и въехал в сугроб. Мужчина попытался скрыться от правоохранителей, но его задержали. Оказалось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Задержанного передали сотрудникам ДПС для дальнейших разбирательств.