В Кирово-Чепецком районе скоро заработает еще один фельдшерский пункт

СЕГОДНЯ 18:01 2018-12-28T18:43:37+03:00

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В 2018 году по районам Кировской области поставили 12 таких пунктов. Их устанавливают в населенных пунктах, где численность населения составляет от 101 до 2000 человек, которые находятся дальше, чем за 6 километров от ближайших медучреждений.

- Пункты представляют собой модульную конструкцию площадью 32 квадратных метра, - пояснили в Министерстве здравоохранения Кировской области. - Они просты в установке. Каждая оборудуется электричеством, отоплением, вентиляцией и канализацией. На пунктах есть необходимое оборудование для оказания медицинской помощи. Они оборудуются электрокардиографами, дефибрилляторами, тонометрами и другими необходимыми средствами.

Фельдшерский пункт в Ильинском будет обслуживать 189 человек, среди которых 24 ребенка, из десяти поселений. Другие аналогичные медицинские «точки» установлены в деревнях Максаки (Кирово-Чепецкий район), Кардаковы (Котельничский район), Рига (Свечинский район), Высокогорье (Шабалинский район), Раменье (Куменский район), Старцево (Верхнекамский район), Удмуртский Сурвай (Унинский район), Юсово (Фаленский район), Всехсвятское (Белохолуницкий район) и на станции Великой (Юрьянский район).