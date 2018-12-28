Кировские автоинспекторы нашли пропавшего мальчика из Яранска

СЕГОДНЯ 17:18 2018-12-28T18:44:48+03:00

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ЧП произошло вчера, 27 декабря, в Яранске. Родители забили тревогу в 11.25 дня. К этому времени их семилетний сын уже должен был прийти домой. Однако этого не произошло.

- Мать пропавшего сразу же позвонила в местное отделение полиции, - рассказали в УМВД по Кировской области. - Ориентировку на мальчика разослали всем нарядам полиции. К поискам подключились сотрудники ДПС.

К счастью, ребенка нашли быстро. Уже в 13.10 патруль автоинспекции обратил внимание на похожего по приметам мальчика. Сотрудники ДПС обратились к нему и выяснили, что это тот самый ребенок, которого разыскивают родители.

Парня доставили матери живым и здоровым.