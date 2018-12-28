В Кирове заменят 500 оцинкованных контейнеров для мусора на пластиковые

СЕГОДНЯ 15:10 2018-12-28T18:47:13+03:00

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В областном центре порядка полутысячи мусорных контейнеров старого образца. Их планируют заменить в ближайшем будущем. Подрядчики уже купили 850 пластиковых евроконтейнеров. Из них 500 поставят в Кирове взамен старых оцинкованных, а остальные отправят по районам. Старые, кстати, увезут туда же, только не сразу.

- Оцинкованные выбрасывать не будут. Их отремонтируют, почистят и дезинфицируют, - рассказали в КДУ-3. - В районах сейчас по большей части упор сделан на установку оцинкованных контейнеров. Они более удобные и привычные для сельской местности. Пластиковые в Кирове будут смотреться куда эстетичнее: на них не образуется ржавчина, не налипает снег и грязь.

Напомним, что сейчас по всему Кирову стоят порядка четырех тысяч контейнеров.

Сейчас идет активная работа по подготовке к новой системе обращения с отходами, которая вступит в силу с 1 января 2018 года. Для того чтобы не случилось «мусорного» коллапса, подрядчики покупают технику и дополнительные контейнеры.