В Оричевском районе перевернулся микроавтобус: трое пострадавших, из них двое в больнице

СЕГОДНЯ 14:23 2018-12-28T15:16:48+03:00

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Сегодня утром на участке трассы Киров - Советск - Яранск в Оричевском районе перевернулся микроавтобус «Мерседес Спринтер». Авария случилась в 10.45 часов. По предварительной информации, водитель микроавтобуса решил обогнать попутный автомобиль и не справился с управлением. В итоге «Мерседес» съехал с трассы в кювет и опрокинулся.

- Водитель получил травмы, однако помощь медиков ему не потребовалась, - сообщает УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Двое его пассажиров, мужчина и женщина, серьезно пострадали и их срочно доставили в больницу. Все детали этой аварии выясняют автоинспекторы.

Напомним, ранее в ДТП с участием «Лады Гранты» и «девятки» в Котельничском районе пострадали четыре человека, одного из них госпитализировали.