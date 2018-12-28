2018-12-28T16:09:06+03:00
Дом. Семья

Две тысячи полицейских выйдут на патрулирование в новогоднюю ночь

Им будут помогать 400 дружинников
Евгений ДЕМИХОВ
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Полицейские с собаками будут охранять людей в праздникиПолицейские с собаками будут охранять людей в праздникиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кировской области пройдут 303 официальных праздничных мероприятия в 245 населенных пунктах. Предполагается, что в них будут участвовать более ста тысяч человек.

- На охрану правопорядка в эту ночь выйдут порядка двух тысяч сотрудников полиции и Росгвардии, - рассказал начальник отдела организации общественного порядка УМВД по Кировской области полковник Александр Ходырев. - В охране им будут помогать более 400 дружинников.

Блюстители порядка проверят все места, в которых будут проводить праздничные мероприятия. К обследованию привлекут служебных собак. Кроме того, обеспечат пропускной режим на все объекты.

Кстати, в Рождество тоже будет усиление патрулей. В ночь с 6 на 7 января на общественных мероприятиях охранять порядок будут 500 сотрудников силовых ведомств.

В прошлом году на патрулирование улиц и охрану праздничных мероприятий вышли также порядка двух тысяч сотрудников полиции.

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